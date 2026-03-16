アパホテルは、「アパホテル〈埼玉上尾駅前〉」を6月に開業する。

プラチナスペースがアイホテル上尾を取得の上、フランチャイズ契約を締結して運営する。プラチナスペースは、店舗やホテルのデザインから施工までを手掛ける一級建築士事務所・総合建設会社で、客室やエントランスのリニューアルを多く手掛けている。ホテル事業へは初参入。

建物は地上9階建てで、客室数は126室。室内には50インチのテレビやアパオリジナルベッド「Cloud fit Grand」、枕元集中コントローラー、アパデジタルインフォメーション、BBCワールドの無料放映、無料Wi-Fiを導入する。館内にはレストラン、コインランドリーも設ける。

アクセスは、JR上尾駅から徒歩約3分。新大宮上尾道路の開通も控えるほか、大宮駅へ約8分、東京駅へ約40分といった鉄道の利便性が高く、ビジネスやレジャーでの利用を想定すr。

アイホテルは、アオキが運営するホテルブランドで、アパホテルとのフランチャイズにより、旧アイホテル京急蒲田駅前や旧アイホテル橋本をアパホテルにリブランドオープンしている。