【モデルプレス＝2026/03/16】モデルの紗栄子が3月15日、自身のInstagramを更新。カジュアルなタンクトップ姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】メジャーリーガーの元妻「シルエットが美しい」美ワキ全開のタンクトップ姿◆紗栄子、ノースリーブトップス姿披露紗栄子は「沖縄からこんにちは」と波や太陽の絵文字と共に、沖縄の街角で撮影した動画を投稿。カジュアルな雰囲気のタイトなタンクトップ姿を披露した。快晴の日の街角