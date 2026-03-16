紗栄子、タイトなタンクトップ姿で素肌開放「シルエットが美しい」「肌透き通ってる」の声
【モデルプレス＝2026/03/16】モデルの紗栄子が3月15日、自身のInstagramを更新。カジュアルなタンクトップ姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】メジャーリーガーの元妻「シルエットが美しい」美ワキ全開のタンクトップ姿
紗栄子は「沖縄からこんにちは」と波や太陽の絵文字と共に、沖縄の街角で撮影した動画を投稿。カジュアルな雰囲気のタイトなタンクトップ姿を披露した。快晴の日の街角のベンチで気持ちよさそうに寝転び、グレーのタンクトップからは美しいデコルテラインやシルエットが映えている。
この投稿に、ファンからは「シルエットが美しい」「デコルテラインが綺麗」「肌透き通ってる」「天気も良くて気持ちよさそう」「沖縄いいな」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】メジャーリーガーの元妻「シルエットが美しい」美ワキ全開のタンクトップ姿
◆紗栄子、ノースリーブトップス姿披露
紗栄子は「沖縄からこんにちは」と波や太陽の絵文字と共に、沖縄の街角で撮影した動画を投稿。カジュアルな雰囲気のタイトなタンクトップ姿を披露した。快晴の日の街角のベンチで気持ちよさそうに寝転び、グレーのタンクトップからは美しいデコルテラインやシルエットが映えている。
◆紗栄子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「シルエットが美しい」「デコルテラインが綺麗」「肌透き通ってる」「天気も良くて気持ちよさそう」「沖縄いいな」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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