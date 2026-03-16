3回1死二、三塁の好機でジャッジが三振■ドミニカ共和国 ー 米国（日本時間16日・マイアミ）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準決勝、ドミニカ共和国-米国戦が15日（日本時間16日）、マイアミのローンデポパークで行われた。3回に米国代表は絶好機でアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）に打席が回るも、あっけなく三振に打ち取られて無得点。「本当に勝負弱い」「酷すぎる」と米ファンは厳しい声を寄せている。