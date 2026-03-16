3回1死二、三塁の好機でジャッジが三振

■ドミニカ共和国 ー 米国（日本時間16日・マイアミ）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準決勝、ドミニカ共和国-米国戦が15日（日本時間16日）、マイアミのローンデポパークで行われた。3回に米国代表は絶好機でアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）に打席が回るも、あっけなく三振に打ち取られて無得点。「本当に勝負弱い」「酷すぎる」と米ファンは厳しい声を寄せている。

米国代表は2回に先制を許すも、直後の3回に連打で1死二、三塁のチャンスを作った。打席には主将のジャッジ。場内のボルテージも一気に上昇した。初球のボール球のシンカーをファウルとすると、2球連続でボールで打者有利カウントに。その後、甘い高めを見逃して2-2。フルカウントからスイーパーにバットが空を切った。

ジャッジは悔しそうな表情を浮かべてベンチへ戻るしかなかった。それでもカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）が打てれば忘れ去られただろうが、シュワーバーも見逃し三振となり無得点。ファンの厳しい目はジャッジに向けられてしまった。

米国のSNS上では「アーロン・ジャッジは過大評価の典型例」「雑魚専」「大舞台で打った記憶がない」「三振することは分かってたよ」「な？ 言っただろジャッジは打てないって」「ジャッジはいつも勝負の決まらない場面でしか打てないからね」「ハハハハ」と厳しい声が寄せられた。

その裏、ドミニカ共和国は2死一塁からケテル・マルテ内野手の右前打から一塁走者のフェルナンド・タティスJr.外野手が激走して三塁を狙った。しかし、ジャッジが強烈なレーザービームでアウトに。米国の窮地を救ってみせた。（Full-Count編集部）