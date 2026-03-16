仕事に対するモチベーションを維持するにはどうすればいいか。人気アニメなどの劇伴を手掛ける作曲家の澤野弘之さんは「『進撃の巨人』のサントラが10万枚近く売れても複雑な心境だった。ただ、思うようにいかないからこそ『次の作品こそは』とモチベーションを保つことができる」という――。※本稿は、澤野弘之『錯覚の音』（扶桑社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／SunnyGraph※写真はイメージです - 写真＝iSt