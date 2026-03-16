3月22日（日）中京競馬場で行われる、第63回愛知杯（G3・4歳上オープン・牝・芝1400m）の登録馬は下記の通り。混戦模様の牝馬限定重賞。連覇狙うワイドラトゥールなど21頭がエントリー。【愛知杯】10番人気ワイドラトゥールの末脚が炸裂21頭がエントリーアイサンサン55.0アブキールベイ56.0アルセナール55.0ウイントワイライト55.0カルプスペルシュ55.0カンパニョーラ55.0クランフォード55.0ショウナンザナドゥ5