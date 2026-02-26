ラ・リーガ 25/26の第28節 バルセロナとセビリアの試合が、3月16日00:15にカンプノウにて行われた。 バルセロナはラフィーニャ（FW）、ロベルト・レバンドフスキ（FW）、ルーニー・バルドグジ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するセビリアはアコル・アダムズ（FW）、オソ（MF）、アレクシス・サンチェス（FW）らが先発に名を連ねた。 試合開始早々の9分に試合が動く