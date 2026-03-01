ラ・リーガ 25/26の第28節 バルセロナとセビリアの試合が、3月16日00:15にカンプノウにて行われた。

バルセロナはラフィーニャ（FW）、ロベルト・レバンドフスキ（FW）、ルーニー・バルドグジ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するセビリアはアコル・アダムズ（FW）、オソ（MF）、アレクシス・サンチェス（FW）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の9分に試合が動く。バルセロナのラフィーニャ（FW）がPKを決めてバルセロナが先制。

さらに21分バルセロナが追加点。ラフィーニャ（FW）がPKで2-0。さらにリードを広げる。

さらに38分バルセロナが追加点。ダニ・オルモ（MF）がゴールで3-0。3点差となる。

しかし、45+4分、セビリアのフアンル・サンチェス（DF）のアシストからオソ（MF）がゴールを決めて3-1と2点差に詰める。

ここで前半が終了。3-1とバルセロナがリードしてハーフタイムを迎えた。

セビリアは後半の頭から3人が交代。ホセ・カルモナ（DF）、アコル・アダムズ（FW）、ガブリエル・スアソ（DF）に代わりチデラ・エジュケ（FW）、ニエル・モペー（FW）、ルベン・バルガス（MF）がピッチに入る。

46分、バルセロナが選手交代を行う。ペドリ（MF）からフェルミン・ロペス（MF）に交代した。

51分バルセロナが追加点。ラフィーニャ（FW）がゴールで4-1。3点差となる。ラフィーニャ（FW）はハットトリックを達成。

さらに60分バルセロナが追加点。ジョアン・カンセロ（DF）がゴールで5-1。4点差となる。

66分、バルセロナは同時に3人を交代。ジョアン・カンセロ（DF）、ルーニー・バルドグジ（MF）、マルク・ベルナル（MF）に代わりロナルド・アラウホ（DF）、ラミン・ヤマル（FW）、マルク カサド・トラス（MF）がピッチに入る。

70分、セビリアが選手交代を行う。タンギ・クアシ（DF）からアンドレス・カストリン（DF）に交代した。

78分、セビリアが選手交代を行う。ルシアン・アグメ（MF）からマヌ・ブエノ（MF）に交代した。

82分、バルセロナが選手交代を行う。ラフィーニャ（FW）からガビ（MF）に交代した。

後半終了間際の90+2分、セビリアのオソ（MF）のアシストからジブリル・ソウ（MF）がヘディングシュートを決めて5-2と3点差になる。

そのまま試合終了。バルセロナが5-2で勝利した。

なお、セビリアは37分にガブリエル・スアソ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-16 02:20:20 更新