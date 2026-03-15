【モデルプレス＝2026/03/15】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた藤田みあが3月13日、自身のInstagramを更新。沖縄でのタイトなミニワンピース姿を公開した。【写真】「今日好き」出身美女「神スタイル」と話題の美脚ショット◆藤田みあ、タイトミニワンピ姿の沖縄ショット披露藤田は「沖縄3日目 シーサー見つける度にシーサーポーズしてた」と大きなシ