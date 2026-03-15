「今日好き」藤田みあ、美脚際立つタイトミニワンピで沖縄満喫「神スタイル」「シーサーポーズ可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/03/15】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた藤田みあが3月13日、自身のInstagramを更新。沖縄でのタイトなミニワンピース姿を公開した。
【写真】「今日好き」出身美女「神スタイル」と話題の美脚ショット
藤田は「沖縄3日目 シーサー見つける度にシーサーポーズしてた」と大きなシーサーをバックに片手を前に出したポーズのショットを公開。体にフィットしたタイトなシルエットのミニワンピース姿で、スラリとした真っ直ぐな脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「ビジュ最強」「神スタイル」「脚長くて真っ直ぐで憧れる」「シーサーポーズ可愛い」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。藤田は「夏休み編2024」にて中村健太朗とカップル成立した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」出身美女「神スタイル」と話題の美脚ショット
◆藤田みあ、タイトミニワンピ姿の沖縄ショット披露
藤田は「沖縄3日目 シーサー見つける度にシーサーポーズしてた」と大きなシーサーをバックに片手を前に出したポーズのショットを公開。体にフィットしたタイトなシルエットのミニワンピース姿で、スラリとした真っ直ぐな脚を見せている。
◆藤田みあの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ビジュ最強」「神スタイル」「脚長くて真っ直ぐで憧れる」「シーサーポーズ可愛い」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。藤田は「夏休み編2024」にて中村健太朗とカップル成立した。（modelpress編集部）
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