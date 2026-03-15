WBC、ベネズエラとの準々決勝で日本敗退、韓国はどう報じた？ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークでベネズエラとの準々決勝に臨み、5-8で敗退となった。一時は森下翔太外野手の3ランなどでリードを奪うも、投手陣が踏ん張り切れなかった。日本はWBC過去5大会すべてで4強進出していたが、初めて8強で散った。突然の幕