WBC、ベネズエラとの準々決勝で日本敗退、韓国はどう報じた？

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークでベネズエラとの準々決勝に臨み、5-8で敗退となった。一時は森下翔太外野手の3ランなどでリードを奪うも、投手陣が踏ん張り切れなかった。日本はWBC過去5大会すべてで4強進出していたが、初めて8強で散った。突然の幕切れに、一足先に大会を終えた韓国のメディアからも驚きの声が上がっている。

日本は初回、先発の山本がアクーニャJr.に先頭打者弾を浴び先制されたものの、その裏に「1番・DH」で先発した大谷が先頭弾をお返し。1-1の同点に追いついた。その後は佐藤の適時二塁打、森下の3ランなどで逆転に成功したが、1点リードの6回にマウンドに上がった伊藤が無死一、三塁のピンチを作り、7番アブレイユに逆転3ランを被弾。最後まで反撃できずに終わった。

日本の敗戦は、一足先にドミニカ共和国との準々決勝に敗れて大会を終えていた韓国にも衝撃だったようで、複数のメディアが速報している。

韓国紙「ソウル新聞」は「日本も沈んだ、列島大衝撃…大谷が本塁打放つも敗退、WBCアジア勢全滅」という見出しで報道。「今大会の1次ラウンドでも、日本は韓国、台湾、オーストラリア、チェコをすべて撃破。4戦全勝で悠々と準々決勝に進出し、その勢いは他を圧倒していた」として、米国に渡った初戦で大会を終えたことを驚いている。

また「スポーツ朝鮮」も「日本、WBC衝撃の敗退 信じられない！ スーパースター大谷の挫折…ベネズエラ強力打線爆発→崩れた山本」という見出しで報道。「日本がWBCで衝撃的な敗退を喫した。有力な優勝候補と目されていた日本だが、準々決勝で敗退するという異変が起きた」と、こちらも敗退を意外なものととらえている。



（THE ANSWER編集部）