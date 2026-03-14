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【動画】スプリングS とみチョイ｜https://youtu.be/fkLv0uU6IbE テレビ東京・冨田有紀アナから『第75回スプリングステークス（GII）』のチョイ足しキーワードをお届け！ 第75回スプリングステークス（GII）枠順2026年3月15日（日）2回中山6日 発走時刻：15時45分 枠順 馬名（性齢 騎手）1-1 ロードレイジング（牡3 笹川翼）1-2 アスクエジンバラ（牡3 岩田康誠）2-3 タイキルッジェーロ（