【スプリングS】冨田有紀アナのチョイ足しキーワード『鉄板！ルメール騎手、大苦戦！？地方競馬、未勝利、リステッド、GII組』



【動画】スプリングS とみチョイ｜https://youtu.be/fkLv0uU6IbE

テレビ東京・冨田有紀アナから『第75回スプリングステークス（GII）』のチョイ足しキーワードをお届け！

第75回スプリングステークス（GII）枠順

2026年3月15日（日）2回中山6日 発走時刻：15時45分

枠順 馬名（性齢 騎手）

1-1 ロードレイジング（牡3 笹川翼）

1-2 アスクエジンバラ（牡3 岩田康誠）

2-3 タイキルッジェーロ（牡3 横山武史）

2-4 ラストスマイル（牡3 杉原誠人）

3-5 フレイムスター（牡3 石川裕紀人）

3-6 ガリレア（牡3 石橋脩）

4-7 ジーネキング（牡3 横山和生）

4-8 マイネルシンベリン（牡3 丹内祐次）

5-9 マカナアネラ（牡3 角田大和）

5-10 サノノグレーター（牡3 田辺裕信）

6-11 テルヒコウ（牡3 坂井瑠星）

6-12 クレパスキュラー（牡3 C.ルメール）

7-13 ミスターライト（牡3 大野拓弥）

7-14 アクロフェイズ（牡3 西村淳也）

8-15 アウダーシア（牡3 津村明秀）

8-16 サウンドムーブ（牡3 団野大成）

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。