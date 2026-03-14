【スプリングS】冨田有紀アナのチョイ足しキーワード『鉄板！ルメール騎手、大苦戦！？地方競馬、未勝利、リステッド、GII組』
【動画】スプリングS とみチョイ｜https://youtu.be/fkLv0uU6IbE
テレビ東京・冨田有紀アナから『第75回スプリングステークス（GII）』のチョイ足しキーワードをお届け！
第75回スプリングステークス（GII）枠順
2026年3月15日（日）2回中山6日 発走時刻：15時45分
枠順 馬名（性齢 騎手）
1-1 ロードレイジング（牡3 笹川翼）
1-2 アスクエジンバラ（牡3 岩田康誠）
2-3 タイキルッジェーロ（牡3 横山武史）
2-4 ラストスマイル（牡3 杉原誠人）
3-5 フレイムスター（牡3 石川裕紀人）
3-6 ガリレア（牡3 石橋脩）
4-7 ジーネキング（牡3 横山和生）
4-8 マイネルシンベリン（牡3 丹内祐次）
5-9 マカナアネラ（牡3 角田大和）
5-10 サノノグレーター（牡3 田辺裕信）
6-11 テルヒコウ（牡3 坂井瑠星）
6-12 クレパスキュラー（牡3 C.ルメール）
7-13 ミスターライト（牡3 大野拓弥）
7-14 アクロフェイズ（牡3 西村淳也）
8-15 アウダーシア（牡3 津村明秀）
8-16 サウンドムーブ（牡3 団野大成）
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。