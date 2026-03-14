俳優の黒川想矢が3月14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館にて開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING / SUMMER」（以下、TGC 2026）に出演。同イベント初登場ながら「友達があんまいなくて…」と16歳ならではの将来についての悩みを明かす一幕があった。【画像】スタイルが良すぎる黒川想矢（全身姿も）ライトブルーのギンガムチェックトップスに、個性的な模様が入った黒ジャケット、髪型は