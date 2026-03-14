俳優の黒川想矢が3月14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館にて開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING / SUMMER」（以下、TGC 2026）に出演。同イベント初登場ながら「友達があんまいなくて…」と16歳ならではの将来についての悩みを明かす一幕があった。

【画像】スタイルが良すぎる黒川想矢（全身姿も）

ライトブルーのギンガムチェックトップスに、個性的な模様が入った黒ジャケット、髪型はオールバック気味の大人な雰囲気でランウェイを歩いた黒川。大ヒット映画『国宝』で吉沢亮演じる主人公・立花喜久雄の少年時代を演じた黒川の登場に、視聴者からは「国宝の子だ！」「イケメン！」などと驚きの声が上がった。

マイナビWEB CM『夏が終わった。未来がはじまった。』に出演している黒川。同CMは高校3年生の親友2人の関係性をベースにしながら、“未来へ歩き出す決意”を描いた内容となっているが、現役の高校生である黒川も現在“将来についての悩み”を抱えているという。

黒川が「友達とかがあんまりいなくて、どうやったら仲良くできるかなとか…」と緊張気味に告白すると、イベントMCを務めたEXITの兼近大樹は「いい子そうだから、きっと将来安泰だよ」と優しい声を掛けた。終始、緊張気味に質問に受け答えしていた黒川の姿を受け、視聴者は「めっちゃかわいいな！」「まって愛おしすぎる」「緊張してるのかわいい」などの声を寄せていた。またこれからチャレンジしたいことに「英語を今勉強していて、いつか英語で演技ができたら」と夢を明かしていた。

「TGC 2026」のテーマは「OUR CANVAS」。イベントに関わるすべての人が、TGCという大きなキャンバスにそれぞれの色を重ね、唯一無二の物語を描き出し、最⾼のアートピースを共に創り上げていくという願いが込められている。様々なモデル・タレントがランウェイを歩いた他、CUTIE STREETなどがライブパフォーマンスを行う。MCを務めるのはEXIT、鷲見玲奈フリーアナウンサー。

（マイナビ TGC 2026 S/S / ABEMA SPECIALチャンネルより）