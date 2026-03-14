NISAの登場により非課税で投資ができるようになったことで、投資で資産形成をおこなう人は増えているのではないでしょうか？ NISAの成績が良いと「貯金の分もNISAに回したほうが資産は増えるのでは？」と考えてしまうかもしれません。 本記事では、貯金を削ってまでNISAの入金を増やすべきなのかどうか、NISAのメリット・デメリットを解説します。 NISAは貯金よりも増える？ NISAとは、少額投資非課税制度のことです