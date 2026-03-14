俳優の杏とヤスペル・ペーコネンがW主演を務める日本×フィンランド共同製作ドラマ『連続ドラマW BLOOD ＆ SWEAT』(4月5日スタート 毎週日曜22:00〜全8話 WOWOWプライム／WOWOWオンデマンド ※第1話無料)のメイキング映像が公開された。また、第1話はWOWOW公式YouTubeチャンネルとWOWOWオンデマンドで無料配信される。『連続ドラマW BLOOD ＆ SWEAT』同ドラマは、日本とフィンランドで発生した連続猟奇殺人事件の謎を追うクライム