イギリスの伝説的なロックバンド「ピンク・フロイド」のデヴィッド・ギルモアさんが愛用したエレキギターがオークションにかけられ、ギターとしては史上最高額となるおよそ23億円で落札されました。ニューヨークのクリスティーズで、12日に開催されたオークションで落札されたのは、ピンク・フロイドのギタリスト、デヴィッド・ギルモアさんが愛用したフェンダー社のストラトキャスター、通称『ザ・ブラック・ストラト』です。ギル