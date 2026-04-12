イラン外務省は12日、戦闘終結に向けた協議は、アメリカがホルムズ海峡の開放などをめぐり過度の要求をしてきたため合意できなかったと明らかにしました。イラン外務省のバガイ報道官は12日、仲介国パキスタンで行われたアメリカとの戦闘終結に向けた協議は合わせて24時間から25時間続いたとした上で、ここ1年で最も長かったと話しました。バガイ氏は協議についていくつかの問題は合意に達したが、アメリカが過度な要求をしてきた