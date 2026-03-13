◇ワールドベースボールクラシック公式練習日（現地時間12日、マイアミ）1次ラウンドの試合後会見で、お茶ペットボトルを報道陣に見せ、「電話して」とスポンサー企業にジェスチャーしたタティスJr.選手。この日、その後、なにか連絡があったのか聞くと、「あった！あったんだよ」と明かしました。コマーシャルなどに出るのか聞くと、「まだ分からないけど、コンタクトはあった」と笑顔。日本でタティスJr.選手がお茶をPRする