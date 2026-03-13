2026年の8月14日（金）15日（土）16日（日）の3日間、東京・大阪の2会場で開催される『SUMMER SONIC（サマーソニック）2026』の日程別ラインナップが発表され、話題を呼んでいる。【関連】大阪会場の日程別ラインナップ『SUMMER SONIC』は、海外に移動しなくても世界レベルの音楽フェスを気軽に楽しんでもらいたいというメッセージと共に、日本初となる東阪同日開催の大型フェスとして2010年にスタート。今年が開催25周年にあたり