『SUMMER SONIC 2026』日程別ラインナップ発表｜Xでも「サマソニ」トレンド入りで注目集める

2026年の8月14日（金）15日（土）16日（日）の3日間、東京・大阪の2会場で開催される『SUMMER SONIC（サマーソニック）2026』の日程別ラインナップが発表され、話題を呼んでいる。

『SUMMER SONIC』は、海外に移動しなくても世界レベルの音楽フェスを気軽に楽しんでもらいたいというメッセージと共に、日本初となる東阪同日開催の大型フェスとして2010年にスタート。今年が開催25周年にあたり、それにふさわしい豪華アーティストがラインナップされている。

東京8月14日（金）・大阪8月15日（土）は、THE STROKESにBUMP OF CHICKEN、FKA TWIGS、KASABIAN、KESHIという、ロックから最先端ポップミュージックまでシーンを牽引するアーティストが並び、注⽬の新人アーティストもラインナップされた。

中でも、衝撃のデビュー以来21世紀のロックを定義付けたTHE STROKESは満を持してヘッドライナーとして初出演。さらに、世代を越えてリスペクトと共鳴を生み続けてきた日本を代表するバンド・BUMP OF CHICKENも今回がサマソニ初登場となる。

東京8月15日（土)・大阪8月16日（日）は、音楽界のレジェンドDAVID BYRNEとサカナクションが同日に登場。チャートを席巻するALEX WARREN、STEVE LACY、そしてUKロック界の重鎮SUEDEを中心としたラインナップとなっている。ヘッドライナーはまだ未発表だ。

東京8月16日（日）・大阪8月14日（金）は、結成35周年を迎え、サマソニ初出演にしてヘッドライナーを務めるL’Arc-en-Cielを筆頭に、JAMIROQUAIという世界的ビッグネームに加え、ステージキュレーションを務めるBABYMETAL、LE SSERAFIM、mgkなど、各国のトップアーティストが一堂に介するカラフルかつ豪華な1日に。

1DAYチケット、プラチナ1DAYチケットは、3月14日（土）12:00〜クリエイティブマン会員、3月21日（土）12:00〜オフィシャル先行受付がスタート。なお、サマソニ東京の3DAYチケット、プラチナ3DAYチケットはすでにソールドアウトとなっている。

日程別ラインナップ発表後、Xでも多くの反響があり、「サマソニ」というキーワードがトレンド入りするなど、高い注目を集めている『SUMMER SONIC 2026』。今後も追加アーティストや各ステージの詳細発表が控えており、話題を呼びそうだ。

【出演者】

■8.14fri-Tokyo | 8.15sat-OsakaTHE STROKESBUMP OF CHICKEN(Tokyo)FKA TWIGS・KASABIAN・KESHIAUDREY NUNA・BABYMONSTER(Tokyo)・CARDINALS・CHLOE QISHAFLORENCE ROAD・JADE・KODALINE・ZEBRAHEAD ■8.15sat-Tokyo | 8.16sat-OsakaT B ADAVID BYRNEALEX WARREN・サカナクション・STEVE LACY・SUEDECornelius・DESTIN CONRAD・ELMIENEGOOD NEIGHBOURS・羊文学PRETTY BLEAK・VIAGRA BOYS ■8.16sun-Tokyo | 8.14fri-OsakaL’Arc-en-CielJAMIROQUAIBABYMETAL SONIC “METAL” STAGE Curater・LE SSERAFIM・mgkPENTATONIX・Suchmos(Tokyo)BOY SODA・キタニタツヤNECTAR WOODE・PENDULUM・SEKOUSOUTH ARCADE・THE WARNING Date TBAJENNIE…and more!

【イベント情報】

『SUMMER SONIC 2026』日程：2026年8⽉14日（金）15日(土)16日（日）東京会場：ZOZOマリンスタジアム ＆ 幕張メッセ大阪会場：万博記念公園オフィシャルサイトhttps://www.summersonic.com/