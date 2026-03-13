5100万円もの値がついたポケモンカードの取り引きの際に、購入代金のほとんどを偽の札束を使ってカードをだまし取ったとして、男3人が逮捕されました。【映像】逮捕された容疑者ら森野徹容疑者（38）ら3人はおととし、仲間と共謀し東京・千代田区のホテルで、30代の男性からポケモンカード3枚を5100万円で購入する取り引きの際に、購入代金のほとんどを偽の札束を使ってだまし取った疑いがもたれています。警視庁によります