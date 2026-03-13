電源スイッチのないUSB機器を使っていると、毎回ケーブルを抜き差しするのが意外と手間に感じる場面も。ダイソーには機器とアダプタの間に挟むことで、電源スイッチを追加できる便利なアイテムが売っています！手元のスイッチ操作だけで、電源のオン・オフを切り替えられるようになるので便利ですよ♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：スイッチ付USBケーブル価格：￥110（税込）サイズ（約）：ケーブルの長さ25cm販売