「引っこ抜かなくていいって最強！」話題の100均お助けグッズに新色でた
商品情報
商品名：スイッチ付USBケーブル
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：ケーブルの長さ25cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480858180
毎回ケーブルを抜かなくてOK！手元で電源操作できる！ダイソーの『スイッチ付USBケーブル』
USB機器を使っていると、ちょっと不便に感じるのが電源のオン・オフ。スイッチが付いていない機器だと、使うたびにUSBケーブルを抜き差しすることになります。
LEDライトやミニ扇風機、小型の加湿器など、USB給電の機器では意外とよくある仕様で、頻繁に使うものほど、この動作が地味に面倒に感じることがあります。
そんなときに役立つのが、ダイソーの『スイッチ付USBケーブル』。USB機器とアダプタの間に挟んで使うことで、電源ボタンを追加できるアイテムです。
これを使えば、ケーブルを抜かなくても手元のスイッチで電源を操作できます。スイッチのない機器でも、簡単にオン・オフを切り替えられるので便利に使えます。
「白いケーブル」は以前からダイソーで販売されていましたが、今回新たに黒タイプが登場。黒系のUSBケーブルと馴染みやすいカラーが増えたのは嬉しいところです。
片側がUSB Type-Aのオス端子で、もう片側がメス端子になっています。電源アダプタにオス側を差し込み、 オン・オフを操作したい機器をメス側へ接続すればOKです。
今回はLEDライトのスイッチケーブルとして使用。モバイルバッテリーとLEDライトの間に、このケーブルを挟んで使用しました。
ワンタッチで電源オン・オフを切り替えられる！短めケーブルで配線もすっきり！
スイッチ部分を押すと、ワンタッチで電源のオン・オフの切り替えが可能に！毎回ケーブルを抜き差ししていた機器でも、手元で操作できるようになるのでかなりラクです。
ケーブルの長さは約25cmと短めで、機器と電源の間に追加してもケーブルが長くなりすぎないのもポイント。配線がごちゃつきにくく、デスク周りでも取り回しやすいサイズ感です。
今回は、ダイソーの『スイッチ付USBケーブル』をご紹介しました。手頃な価格でUSB機器にスイッチ機能を追加できるのは嬉しいポイント。コスパの高いアイテムだと感じます。
ケーブルの抜き差しを減らしたい人には、なかなか便利に使えるアイテムです。気になる方はぜひチェックしてみてください♪
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。