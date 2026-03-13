「引っこ抜かなくていいって最強！」話題の100均お助けグッズに新色でた

電源スイッチのないUSB機器を使っていると、毎回ケーブルを抜き差しするのが意外と手間に感じる場面も。ダイソーには機器とアダプタの間に挟むことで、電源スイッチを追加できる便利なアイテムが売っています！手元のスイッチ操作だけで、電源のオン・オフを切り替えられるようになるので便利ですよ♡

商品情報

商品名：スイッチ付USBケーブル

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：ケーブルの長さ25cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480858180

毎回ケーブルを抜かなくてOK！手元で電源操作できる！ダイソーの『スイッチ付USBケーブル』

USB機器を使っていると、ちょっと不便に感じるのが電源のオン・オフ。スイッチが付いていない機器だと、使うたびにUSBケーブルを抜き差しすることになります。

LEDライトやミニ扇風機、小型の加湿器など、USB給電の機器では意外とよくある仕様で、頻繁に使うものほど、この動作が地味に面倒に感じることがあります。

そんなときに役立つのが、ダイソーの『スイッチ付USBケーブル』。USB機器とアダプタの間に挟んで使うことで、電源ボタンを追加できるアイテムです。

これを使えば、ケーブルを抜かなくても手元のスイッチで電源を操作できます。スイッチのない機器でも、簡単にオン・オフを切り替えられるので便利に使えます。

「白いケーブル」は以前からダイソーで販売されていましたが、今回新たに黒タイプが登場。黒系のUSBケーブルと馴染みやすいカラーが増えたのは嬉しいところです。

片側がUSB Type-Aのオス端子で、もう片側がメス端子になっています。電源アダプタにオス側を差し込み、 オン・オフを操作したい機器をメス側へ接続すればOKです。

今回はLEDライトのスイッチケーブルとして使用。モバイルバッテリーとLEDライトの間に、このケーブルを挟んで使用しました。

ワンタッチで電源オン・オフを切り替えられる！短めケーブルで配線もすっきり！

スイッチ部分を押すと、ワンタッチで電源のオン・オフの切り替えが可能に！毎回ケーブルを抜き差ししていた機器でも、手元で操作できるようになるのでかなりラクです。

ケーブルの長さは約25cmと短めで、機器と電源の間に追加してもケーブルが長くなりすぎないのもポイント。配線がごちゃつきにくく、デスク周りでも取り回しやすいサイズ感です。

今回は、ダイソーの『スイッチ付USBケーブル』をご紹介しました。手頃な価格でUSB機器にスイッチ機能を追加できるのは嬉しいポイント。コスパの高いアイテムだと感じます。

ケーブルの抜き差しを減らしたい人には、なかなか便利に使えるアイテムです。気になる方はぜひチェックしてみてください♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。