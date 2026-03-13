アメリカのプロレーシングドライバー、リンジー・ブルワーさん（28）が2026年3月5日、自身のインスタグラムを更新。運転席に座ったところをとらえたショットを披露した。「Get in！」ブルワーさんは、「Get in！」とつづり、黒いキャミソールとデニムショーパンを合わせたコーデを投稿した。運転席で撮影したさまざまなカットをみせていた。インスタグラムに投稿された写真では、ミニ丈の黒いキャミソールとデニムのショートパンツ