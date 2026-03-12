中東情勢の悪化を受けて、私たちの生活に欠かせない石油の供給に不安が広がっています。今後、どこまで価格が上がるのか、政府はどうやって価格を下げようとしているのか、解説します。■20日ごろから原油供給が大幅減少か日本は現在原油の9割以上を中東に依存している状況です。中東から日本への輸送は約20日かかりますが、ホルムズ海峡が事実上の封鎖となったことで、経産省によると今月20日ごろから原油の供給が大幅に減少する