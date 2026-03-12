ComfyUIは各種画像生成AIや動画生成AIをローカルで実行できるアプリです。しかし、「Comfy(快適な)UI」という名前に反して初心者にとって分かりにくいUIであることも有名です。そんなComfyUIの新機能として、ノードを組み合わせて構築したワークフローを分かりやすいUIに変換できる「App Mode(アプリモード)」が登場しました。From Workflow to App: Introducing App Mode, App Builder, and ComfyHubhttps://blog.comfy.org/p/fro