東京都内で今月７〜１２日、麻疹（はしか）の新たな感染者が計１５人確認されていたことが、都への取材でわかった。今年の都内での累計感染者数は２７人に急増し、過去１０年間で最多だった２０１９年（１２４人）に近いペースとなっている。都はワクチンが予防に有効だとして、未接種者に早めの接種を呼びかけている。また、都によると、麻疹に感染した都内在住の３０歳代女性が、東京労働局渋谷公共職業安定所（ハローワーク