いびき無呼吸改善協会は、2026年3月11日に「いびきと健康リスクに関する意識調査」を発表した。本調査は2026年3月9日〜10日の期間、全国の20代〜60代以上の男女300名を対象にインターネット調査にて実施された。調査の結果、成人の大多数がいびきを自覚している一方で、それを健康リスクと捉えて受診に繋げている層は極めて少ない実態が明らかになったという。○8割以上にいびきの自覚がある一方「病気のサイン」との認識は1割強自