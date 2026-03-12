家に帰っても、休日でも、気づけば仕事のことを考えてしまう──。そんな状態に悩んでいる人も多いのではないでしょうか。癖になってしまうと疲労やストレスが蓄積し、仕事のパフォーマンス低下につながるかもしれません。本記事では、仕事のことが頭から離れない原因を整理しながら、今日から実践できる具体的な対処法を紹介します。仕事のことが頭から離れない人に見られる特徴仕事のことが頭から離れない人に見られる特徴から、