「（不倫）報道はお認めになるということでよろしいでしょうか」松本文部科学大臣は、一部週刊誌が報じた自身の不倫疑惑について「大変反省している」と陳謝した上で、大臣の職を続投する意向を示しました。【写真を見る】【速報】松本文科大臣「大変反省」と陳謝不倫疑惑報道めぐり高市総理「一生懸命に職責を果たして頂きたい」続投させる意向中道改革連合早稲田夕季 衆院議員「（不倫）報道はお認めになるということ