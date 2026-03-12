臨港エリア⇔福井北IC間の行き来がスムーズに！福井県内を走る国道416号「白方・布施田バイパス」の整備中区間であった3.7kmが、2026（令和8）年4月26日（日）15時に開通を迎えます。【写真・地図で見る】これが開通する「白方布施田バイパス」です国道416号は福井港と福井市の中心市街地を連絡しつつ、北陸道・中部縦貫道の福井北ICへとアクセスする主要幹線ですが、臨港エリアから丹生山地の山裾を通って九頭竜川のそばまで