愛媛県松山市の魅力を伝えるフリーペーパー『暖暖松山（だんだんまつやま）』Vol.29（春号）が発行されました☆今号のテーマは「春のおさんぽ」。松山の桜スポットを軸に、市内3エリアを巡る春のまち歩きを特集しています。 愛媛 松山『暖暖松山』Vol.29（春号） 発行日：2026年3月4日発行元：愛媛県松山市 シティプロモーション推進課配布場所：都営地下鉄各駅ラック、松山市役所（本館1Fロビー／5Fシティプロモ