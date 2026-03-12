桜咲く愛媛・松山で、春のときめき探しフリーペーパー『暖暖松山』Vol.29 発行のお知らせ

愛媛県松山市の魅力を伝えるフリーペーパー『暖暖松山（だんだんまつやま）』Vol.29（春号）が発行されました☆

今号のテーマは「春のおさんぽ」。

松山の桜スポットを軸に、市内3エリアを巡る春のまち歩きを特集しています。

愛媛 松山『暖暖松山』Vol.29（春号）

発行日：2026年3月4日

発行元：愛媛県松山市 シティプロモーション推進課

配布場所：都営地下鉄各駅ラック、松山市役所（本館1Fロビー／5Fシティプロモーション推進課）、松山観光コンベンション協会（松山城ロープウェイ・リフトのりば）など

電子ブック版：松山市公式サイト「暖暖松山」ページで公開

メイン特集「春とお気に入りを探す旅」

松山市の3エリアで、桜スポットとあわせて立ち寄りたい飲食店や雑貨店を紹介しています。

桜色の街並みとあわせて楽しめる、春の散策コースをまとめた構成です。

春のおでかけを彩る見どころ

クレープやドーナツなどのワンハンドスイーツを掲載しています。

文学・温泉・港町を切り口に、滞在先としてのゲストハウスも紹介しています。

県外から移住した人のインタビューを通じて、「住むまち」としての松山にもフォーカスしています。

読者プレゼントキャンペーン情報

誌面またはWebのアンケート回答者から抽選でプレゼントが当たるキャンペーンを実施しています☆

応募期間：2026年6月30日（火）まで

応募方法：はがき・二次元コード・Webフォーム

主な賞品：ホテル古湧園 遥 宿泊券（1泊朝食付き）ペア1組、伊織「sakura-サクラ」ハンカチタオル（3名）、紅まどんな3kg（3名）など

松山の春を旅でも暮らしでも楽しみたい人に向けた『暖暖松山』Vol.29の紹介でした。

