原油価格の高騰を受け、石油元売り最大手のENEOSはガソリンの卸値について、きょうから1リットルあたり26円値上げすると系列の給油所に通知しました。記者「こちらの店では、すでにきのうからレギュラーガソリン28円値上がりしていて、きょうは185円です」ガソリンの卸値は、徐々に店頭価格に反映されるため、それぞれのガソリンスタンドで今後、20円を超える値上げが見込まれます。利用客「結構高いですね。もう200円に近い」政府