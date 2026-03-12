石油を狙った攻撃が相次いでいます。ペルシャ湾で11日、イラクの石油を積んだタンカー2隻が攻撃をうけ死者もでています。こうした中、アメリカのトランプ大統領は石油会社に対し、ホルムズ海峡を利用するよう呼びかけました。山崎大輔記者の中継です。原油価格の高騰に焦りを募らせるトランプ大統領ですが、ホルムズ海峡の安全性を主張し、軍事作戦の早期終結を模索する発言を繰り返すしか打つ手がない状況です。──石油会社に、