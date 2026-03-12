5月末で活動終了する国民的グループ「嵐」。メンバー5人はそれぞれの道を歩み始めるが、STARTO ENTERTAINMENT社との関係にも違いが生まれている。音楽関係者や民放制作者への取材によると、相葉雅紀（43）と櫻井翔（44）は同社とのエージェント契約を継続。一方、松本潤（42）と二宮和也（42）は嵐としての契約を解消する見通しだ。松本は個人事務所を持ち、さらに長澤まさみ(38)をスターにした元腕利きのマネージャー・長野隆明氏