俳優の志村玲那が12日、自身のインスタグラムを更新し、第1子出産を発表した。【写真】カワイイ…指輪をする赤ちゃんの様子も公開志村は「私事ではございますが先日第一子を無事に出産いたしました。母子共に健康です」と報告。「初めての出産を通し、また成長したように感じます。尊い小さな命をこれから守っていけるように精一杯生きていきますっ！！」と伝えた。続けて「約10ヶ月間、お腹の中でずっと一緒にいた子が現在