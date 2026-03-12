キャスターでジャーナリストの安藤優子（67）が、10日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女がDEEPに吠える夜』（毎週火曜後11：59）に出演。過去の報道業界が“男一色だった”というエピソードを明かした。【写真】「イケイケギャル」「知的で美しい」20歳の写真を公開した安藤優子この日は、3月8日が「国際女性デー」であることにちなみ、女性の社会進出を阻む“ガラスの天井”をテーマにトークが展開された。安藤は、