お笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志（62）が、11日放送のTBS「水曜日のダウンタウン」（水曜後10・00）に“出演”し反響を呼んでいる。この日は「WBC開幕記念“どっかに大谷”SP」。過去に放送された41の野球系の「説」を再調査、大谷翔平が出演している回を探す企画が展開された。番組では過去の「説」を再放送。VTRではワイプに登場する松本人志の姿も。リアクションの音声もそのまま放送された。松本の番組“復帰