米UiPathはこのほど、調達から支払いまでのプロセスのために設計された財務部門専用のエージェンティックAIソリューション「UiPath Solution for Purchase-to-Pay (P2P)」を発表した。「UiPath Solution for Purchase-to-Pay (P2P)」は財務部門が業務プロセスにエージェントを組み込むことを実現○UiPath Solution for P2Pの特長とは同製品は、財務部門が業務プロセスにエージェントを組み込むことを可能にする。AIエージェント、