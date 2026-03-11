災害対応訓練香川県庁高松市番町 東日本大震災から15年。香川県庁で11日、大規模な災害に備えるための災害対応の研修が行われました。 研修に先立ち、約30人の職員が東日本大震災の犠牲者に黙とうを捧げました。 続いて危機管理課の青井常治防災指導監が「南海トラフ地震は必ず起きるという危機意識を持ち、普段から自分の職責を明確にしてほしい」と職員に伝えました。 その後、南海トラフ地震臨時情報