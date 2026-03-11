◇第6回WBC1次ラウンドB組イタリア8─6米国（2026年3月10日テキサス州ヒューストン）イタリアは打線が3発を含む8点を奪い、“史上最強”の呼び声高い米国に勝利した。最新の世界ランキングでイタリアは14位、米国は3位なだけに“世紀の番狂わせ”となった。2回2死から昨季ホワイトソックスでメジャーデビューした6番・ティールが左翼席へ先制ソロ。次打者・カグリオンが死球で出塁すると、8番のホワイトソックス傘下マイ