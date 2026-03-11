WBC1次ラウンド（R）D組のドミニカ共和国は日本時間10日未明、イスラエルと対戦し、二回にタティスJr（27=パドレス）が満塁本塁打を放つなど、強力打線が爆発し、10-1で大勝。3連勝とし、2連勝中のベネズエラとともに1次R突破を決めた。12日の両チームの直接対決で同組2位が決まり、すでにC組1位で勝ち上がった侍ジャパンと準々決勝で対戦する。【もっと読む】侍J野手に「8秒」の重圧 1次R3試合無安打の近藤健介を直撃すると…