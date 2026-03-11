日本経済の中心地、東京・丸の内から“マル秘”財界情報をくわしくお伝えする『文藝春秋』の名物コラム「丸の内コンフィデンシャル」。最新号からダイジェストで紹介します。◆◆◆西武・不動産開発の反発西武ホールディングス（HD、西山隆一郎社長）が保有不動産の見直しを加速させている。1月、西武新宿線の本川越駅に隣接する商業施設「西武本川越ペペ」を閉鎖。翌月にも新横浜駅近くの「新横浜プリンスペペ」の営業を27年3