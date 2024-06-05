黒のナイキを身に纏い、青のサングラスを着用する松井稼頭央監督 （写真・伊藤 修）「交流戦で巻き返したい……」自らを鼓舞するように呟いた指揮官は、まさか2日後に “クビ” になるとは露ほども思わなかっただろう。2024年5月26日、西武ライオンズは松井稼頭央監督の休養を発表した。「松井監督は、1994年にドラフト3位で西武に入団し、走攻守揃った看板選手としてメジャーでも活躍。引退後、渡辺久信GMの下で、二軍監督、