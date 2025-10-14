若者の開拓へ─。西武ホールディングス（HD）は連結子会社の西武・プリンスホテルズワールドワイドが、北米や欧州を中心に展開するライフスタイルホテルブランド「エースホテル」を買収する。買収額は最大約132億円。この結果、西武グループが国内外で運営するホテル数は86から94に増える。 同社は物件の含み益を重視して長期保有を前提とする事業モデルから資産効率の低い物件を売却して別の不動産